На развитие социальной сферы Кубани в 2023 году направили 42 млрд рублей

На развитие социальной сферы в Краснодарском крае в 2023 году пошло более 70% средств, полученных для реализации нацпроектов. Это 42 млрд руб. Всего на реализацию национальных проектов из краевого бюджета в текущем году направили 59,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Наибольшие объемы расходов предусмотрены для нацпроекта «Образование» — 17,8 млрд руб. Средства пойдут и в качестве грантов для НКО, оказывающих психолого-педагогическую помощь родителям детей с особенностями развития. Кроме того, деньги направят на обновление материально-технической базы, развитие научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности в образовательных организациях.

Нацпроект «Здравоохранение» получит порядка 10,5 млрд руб. для дополнительного оснащения оборудованием региональных сосудистых, онкологических центров. Региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения продолжается.

«Жилье и городская среда» — еще один нацпроект, на него выделили 9,9 млрд руб. Так, предусмотрено переселение граждан из аварийного жилья, программы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Дополнительные 4,1 млрд руб. запланированы для нацпроекта «Демография».

В Краснодарском крае за объекты благоустройства проголосовали более 149 тыс. человек.

Екатерина Мухамедова

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