Мэр Краснодара Евгений Наумов высадил деревья в Городском саду

Глава Краснодара Евгений Наумов принял участие в общегородском субботнике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я присоединился к субботнику в Городском саду. Мы высадили 10 деревьев и 12 кустарников. Наши парки нуждаются в озеленении»,— говорится в сообщении.

Краснодарцы вышли на общегородской субботник. Во всех городских округах люди занимаются расчисткой территории парков, скверов и прилегающих лесополос. Мэр города также подчеркнул, что субботники будут проходить до 1 мая.

Екатерина Мухамедова

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