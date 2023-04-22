В Краснодарском крае за сутки выявили 123 случая коронавируса

На Кубани за сутки зарегистрировали 123 случая COVID-19. Об этом пишет региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В кубанской столице заболел 51 человек, в Сочи — 13, в Новороссийске выявили девять случаев заболевания. В Северском и Тимашевском районах — по пять заболевших, в Геленджике — четыре, в Ейском и Павловском районах — по три. По два случая заражения выявили в Армавире, Кавказском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Туапсинском, Успенском районах. По одному зарегистрировали в Горячем Ключе, Белореченском, Брюховецком, Динском, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Славянском, Староминском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах.

По данным оперштаба, среди заболевших 74 женщины и 49 мужчин, в том числе 11 детей. Самому младшему заразившемуся — 2 месяца, а самому старшему — 88 лет. Региональный минздрав также сообщает, что на амбулаторном лечении COVID-19 находятся 669 человек, в стационарах — 212.

Екатерина Мухамедова

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