В Крыму перезахоронят останки князя Потемкина

Останки князя Потемкина перезахоронят на территории полуострова Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Господин Константинов подчеркнул, что для крымчан будет «глубоко символично, если его останки найдут упокоение в крымской земле». Предложение о перезахоронении останков в Севастополе или Республике прозвучало в четверг от первого зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

В конце октября минувшего года «Ъ» узнал, что из Херсона вывезли статую и останки Потемкина.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram