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В Крыму перезахоронят останки князя Потемкина

Останки князя Потемкина перезахоронят на территории полуострова Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Господин Константинов подчеркнул, что для крымчан будет «глубоко символично, если его останки найдут упокоение в крымской земле». Предложение о перезахоронении останков в Севастополе или Республике прозвучало в четверг от первого зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

В конце октября минувшего года «Ъ» узнал, что из Херсона вывезли статую и останки Потемкина.

Екатерина Мухамедова

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