Парламент Петербурга предложил свозить советские памятники со всего мира в Россию

Комитет по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга выдвинул инициативу о принятии закона, который создаст правовую базу для массовой эвакуации памятников советской эпохи со всего мира в Россию. Законопроект о передаче инициативы в Госдуму планируется рассмотреть в ближайшее время.

Авторами идеи выступили депутаты Всеволод Беликов, Александр Новиков, Вера Сергеева и Константин Чебыкин. Парламентарии указали на ряд демонтажей памятников советским монументам в странах Европы в течение 2022 года, в том числе снос скульптуры «Мир во всем мире» в Финляндии и памятника освободителям от фашистских захватчиков в Латвии. При этом опыт возвращения и восстановления иностранных памятников у России есть – так, в сентябре 2022 года в Ивангороде Ленинградской области был воссоздан мемориал с советским танком Т-34, демонтированный в эстонской Нарве.

По словам Всеволода Беликова, инициативу предварительно одобрена профильными органами Парламентской ассоциации Северо-Запада.

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