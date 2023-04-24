Замысел Растрелли на новом уровне

В мае Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга проведет научное обсуждение вопроса о строительстве колокольни Смольного собора. В XVIII веке проект разработал, но не осуществил до конца знаменитый архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. В данный момент продолжается сбор сведений относительно перспектив и места возведения объекта, но, по мнению экспертов, на историческом пятне выполнить работы вряд ли получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По задумке архитектора, монастырь представлял собой ансамбль из главного собора, каре с кельями и 170-метровой колокольни, включавшей пять ярусов

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге По задумке архитектора, монастырь представлял собой ансамбль из главного собора, каре с кельями и 170-метровой колокольни, включавшей пять ярусов

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

С инициативой завершения нереализованного проекта колокольни в 2020 году выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. До этого вопрос уже поднимался несколько раз. В 2010 году эти намерения совпали с планами «Газпрома» возвести на другом берегу Невы «Охта-центр». Однако дело ограничилось раскопками, в ходе которых сотрудники Института истории материальной культуры РАН обнаружили фундамент. В 2013-м о желании воплотить проект заявили группа компаний «Арсенал-недвижимость» и Русский клуб православных меценатов, но и в этот раз до реализации дело не дошло.

По замыслу Растрелли, колокольня должна была войти в число строений Смольного монастыря, история которого началась в 1748 году. Тогда императрица Елизавета Петровна приняла решение закончить свои дни в обители. Место под строительство выбрали с отсылкой к юности государыни. Свое детство она провела в небольшом Смольном дворце, который Петр I построил рядом со смоляным двором, обеспечивавшим смолой судостроительные верфи.

По задумке архитектора, монастырь представлял собой ансамбль из главного собора, каре с кельями и 170-метровой колокольни, включавшей пять ярусов. Он строился поэтапно: сначала жилые корпуса и угловые церкви, затем — собор и монастырская ограда, колокольня должна была стать логическим завершением всего проекта. Поэтому если храм и каре успели выстроить, то колокольню довели лишь до уровня второго яруса.

Причиной остановки работ, по словам экспертов, стала Семилетняя война, а также проблема с поиском мастеров, которые могли бы отлить колокол. Императрица пожелала сделать его масштабным — весом 12 тыс. пудов и диаметром 6,5 м. Отливку планировали произвести прямо на фундаментах возводившейся колокольни, чтобы затем поднять колокол на второй ярус и продолжить строительство. Но в 1761 году Елизавета Петровна умерла, и строительные работы больше не возобновлялись.

Интересно, что, если бы колокольню достроили, на тот момент она могла стать самым высоким сооружением Европы. Масштаб потенциальной градостроительной доминанты визуально можно было оценить в 2021 году на шоу дронов, когда тысяча летательных аппаратов выстроилась в композицию, представив колокольню в ее натуральную величину.

Около 70 лет храм и колокольня оставались недостроенными. После чего в конце 1820-х были выделены средства на завершение строительства собора. При этом нижний ярус колокольни, который временно использовался под спальный корпус, в 1830-х просто разобрали.

Вернулись к обсуждению завершения проекта Растрелли лишь около 15 лет назад. В данный момент инициативу курирует Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, который в рамках ПМЭФ-2022 представил проект возведения колокольни на историческом пятне. Позднее здесь провели повторные археологические исследования. «Дело в том, что раскопки 2010 года не привели к юридическим последствиям: фундаменты не были поставлены под охрану в качестве выявленного объекта археологии. Теперь этот статус дал КГИОП: ведомство подготовило соответствующее распоряжение. В нем колокольня обозначена как "недостроенная". Помимо фундаментов колокольни, исследовали и новое место — ближе к площади Растрелли. Там обнаружили остатки утраченной ограды»,— поясняет источник в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

В целом, по словам эксперта, строительство колокольни на историческом пятне сейчас кажется маловероятным. Главная причина в том, что для этого придется разобрать часть каре, а именно фрагменты, построенные по проекту архитектора Василия Стасова в 1820–1830-х годов. Кроме того, под фундаменты колокольни в XVIII веке забили около 10 тыс. свай. Их извлечение для создания нового фундамента приведет к деформации грунта и потенциальному повреждению Смольного собора и других примыкающих построек. Поэтому, с большой долей вероятности, найденные фундаменты музеефицируют, а для колокольни выберут другое место.

К перспективе ее строительства в городе сегодня относятся по-разному. Так, например, Александр Кононов, заместитель председателя общества защиты памятников «Старый Петербург», называет эту идею чрезвычайно вредной и опасной для архитектурного и в целом культурного наследия города. «Колокольня не относится к творческим удачам архитектора, она не гармонична. Проект столь несоразмерно высокого сооружения был разработан исключительно по инициативе властей. Колокольня не была построена даже на четверть, и от ее возведения отказались. Растрелли реализовал другой вариант Смольного собора, что хорошо видно на макете варианта с колокольней в музее Академии художеств. Уникальный ансамбль монастыря развивался и дошел до нашего времени как ансамбль без колокольни. Сегодня это — памятник, то есть подлинное и неизменное единство построек XVIII–XIX веков»,— отмечает он.

Эксперт добавляет, что за прошедшие 250 лет в Северной столице осуществился совершенно иной градостроительный замысел, учитывавший исторические высоты без колокольни. И именно такой Петербург стал объектом всемирного наследия. Поэтому идея возведения колокольни не имеет под собой научного и культурного обоснования и к тому же противоречит действующему законодательству об охране памятников.

По словам Михаила Мамошина, генерального директора «Архитектурной мастерской Мамошина», вице-президента Санкт-Петербургского союза архитекторов, строительство колокольни является не созданием нового архитектурного объекта, а завершением ансамбля Растрелли. «Смольный монастырь — не только одно из наиболее важных и крупных произведений эпохи барокко в Петербурге, это выдающийся пример штукатурного барокко. Подобной техники строительства зданий не было нигде в мире»,— поясняет он.

В Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры отмечают: факт, что строительство колокольни было именно прервано, а не сознательно остановлено, считается доказанным. Дополнительно эксперты сейчас ожидают чертежи из Польши, которые, вероятно, прольют свет на причины данного события. «Дело в том, что в 1776 году польский магнат — граф Игнаций Потоцкий — приобрел коллекцию (301 документ) чертежей, эскизов и рисунков Растрелли. Сейчас она хранится в Варшавской национальной библиотеке»,— поясняют в Фонде.

Кроме того, по словам господина Мамошина, важно принимать во внимание, как строительство Колокольни может повлиять на панорамные виды исторического центра города, на его небесную линию. «С дальних точек обзора колокольня приобретает значение четко выраженного пространственного ориентира, обеспечивающего композиционную завершенность панорам. С ближних точек она также придает панорамам большую композиционную завершенность: оказывается в фокусе перспективы Суворовского проспекта, эффектно замыкает перспективу плохо оформленной? эспланады в конце Шпалерной улицы, а также "снимает" однообразие пейзажа, видимого с пересечения Шпалерной и Потемкинской улиц»,— поясняет он.

Как отмечает Татьяна Славина, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, если изучить исторические исследования застройки территории, прилегающей к Смольному монастырю, можно сделать вывод, что в дореволюционный период она складывалась стихийно. Серьезной градостроительной акцией стала лишь организация площади перед монастырем по проекту Василия Стасова.

В советское время работы в этом районе коренным образом изменили историческую градостроительную ситуацию. Здесь сложилась застройка с характерными ленинградскими чертами: крупным масштабом, монументальными формами, широкими пространствами и ровными протяженными линиями фасадов. Доминирующее положение Смольного собора в основном игнорировалось.

«Все это привело к тому, что сегодня исторические панорамы Смольного монастыря и перспектива Шпалерной улицы непоправимо искажены разновременной и разностильной крупногабаритной застройкой, не сложившейся в композиционно целостный архитектурно-градостроительный ансамбль. Исправить ситуацию может повышение роли Смольного монастыря в иерархии градостроительной системы Петербурга»,— полагает госпожа Славина.

Пока наиболее вероятным местом для него с технической точки зрения считается площадь Растрелли. По словам экспертов Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры, там нет важных сетей и фундаментов. Юридически же для инициаторов сейчас важно, чтобы Петербург сохранил свое место в перечне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Аналогично тому, как в 2005 году организация не сняла с охраны Казанский кремль после строительства на его территории мечети «Кул-Шариф». По завершении сбора исторических материалов вопрос о колокольне будет вынесен на обсуждение Совета по сохранению культурного наследия, который должен состоятся в конце мая.

Антонина Егорова