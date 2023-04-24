Магнит для туристов

Одной из самых ярких тенденций последних лет является формирование в Петербурге единого культурного пространства с современными креативными кластерами и новыми точками притяжения. Наряду с имеющимися историческими доминантами и памятниками архитектуры, в городе создаются «магниты» для туристов и горожан. За счет них экономика города многократно обогащается, а петербуржцы получают доступ к более качественной городской среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристические объекты создают рабочие места в сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе, индустрии развлечений

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Туристические объекты создают рабочие места в сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе, индустрии развлечений

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Двигателем не только туристической отрасли, но и всей индустрии развлечений и экономики впечатлений является появление новых «магнитов», или так называемых точек притяжения. По словам Игоря Кокорева, заместителя регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, повышение туристического потока за счет создания интересного объекта получил название «Эффект Бильбао» в честь испанского города, который смог стать значимым туристическим центром после строительства здесь новых объектов, самым известным из которых является Музей Гуггенхайма.

Примеры Дубая или Сингапура показывают, что можно стать крупным туристическим центром преимущественно за счет такого рода проектов, развивая постепенно целый комплекс разнообразных достопримечательностей. «В то же время для таких крупных городов и сформировавшихся туристических центров, как Санкт-Петербург, Москва, Париж, Лондон, Нью-Йорк, появление одной-двух новых достопримечательностей не приводит к резкому росту туристического потенциала и турпотоков. Однако новые объекты могут удачно встраиваться в обязательную программу посещения или топ достопримечательностей»,— продолжает господин Кокорев.

Так, например, случилось в Нью-Йорке с комплексом зданий и сооружений Национального мемориала и Музея 11 сентября и нового комплекса WTC или парком Хайлайн. «Такими достопримечательностями становятся нередко и новые видовые точки на город — как, например, колесо обозрения London Eye или One World Observatory в Нью-Йорке. Парки и общественные пространства также могут попадать в топы — например, парк "Зарядье" в Москве, Миллениум-парк в Чикаго или "Сады у залива" в Сингапуре»,— говорит эксперт.

По словам Юрия Швеца, доцента департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, туристические объекты создают рабочие места в сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе, индустрии развлечений. «Транспортные компании оказываются загружены. Горожане получат источник дохода, а город — дополнительные налоговые поступления»,— отмечает господин Швец. Кроме того, новые туристические объекты и достопримечательности способствуют продвижению культурного и исторического наследия города, расширению туристической инфраструктуры и повышению ее качества. «В целом их создание может быть важным драйвером экономического роста крупных городов»,— продолжает он.

В центре тренда

Денис Завазальский, коммерческий директор курорта «Охта Парк», напоминает, что результатом реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» должно стать увеличение к 2030 году количества поездок граждан внутри страны в два раза. «На фоне резкого сокращения туристического потока из-за рубежа в Петербурге все активнее начинает развиваться культурно-познавательный сегмент туризма, ориентированный на гостей из других регионов России»,— добавляет Екатерина Аридова, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге. Так, в городском комитете по развитию туризма ожидают, что за весь 2023 год город на Неве примет 8,1 млн туристов, а прирост общего турпотока составит 32%. При этом, согласно данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», сегодня примерно две трети россиян, приезжающих в Петербург,— это люди в возрасте 18–44 лет.

Собеседники издания констатируют, что Петербург в первую очередь привлекает своими известными уже столетия достопримечательностями и ассоциируется именно с ними. «Это Эрмитаж, который сегодня занимается шестую строчку по посещаемости среди всех музеев мира. Невский проспект, стрелка Васильевского острова, ростральные колонны, Медный всадник и многие другие объекты»,— перечисляет Андрей Максимов, председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Вместе с тем в последние годы в городе появилось как минимум несколько десятков новых больших и малых точек притяжения, и их развитие происходит в русле мировых трендов. «Заслуженной популярностью пользуется Новая Голландия, которая для многих давно не бывших в Петербурге туристов, предстанет новым общественным пространством с интересной концепцией ресторанов разной кухни, расположенных в одном здании, и восхитительной атмосферой чудесного маленького острова»,— говорит директор программ, профессор кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург, доктор экономических наук Марина Морозова.

На Васильевском острове новой точкой притяжения стал «Культурный квартал Брусницына», в котором в хорошую погоду можно полюбоваться водной гладью, удобно расположившись в кресле-гамаке, посетить арт-галерею и мультимедийное пространство или перекусить в стилизованных кафе. «Васильевский остров, помимо полюбившегося "Севкабель Порта", стал домом для еще одного нового культурного пространства — "Сада Меншикова", на территории которого проходят концерты и фестивали»,— продолжает госпожа Морозова.

Еще одним знаковым местом Петербурга, которое по праву стало новой аттракцией, является внутреннее пространство Гостиного двора, где находятся фуд-корт, зона отдыха, концертная площадка. Также среди новых объектов можно назвать территорию, примыкающую к станции метро «Зенит», где зимой располагается каток на берегу Финского залива. В теплое время года это пространство преображается в спортивно-досуговую и рекреационную зону.

«В будущем новой достопримечательностью станет "Лахта-центр" с обзорной площадкой и территорией у воды, которые будут частью системы общественных пространств, формируемых в настоящее время на стрелке Крестовского острова и в реконструируемом парке 300-летия Санкт-Петербурга»,— добавляет господин Кокорев. Потенциально интересным обещает стать новый парк у «СКА Арены». «Из пригородов необходимо выделить проект "Остров фортов", который объединит новые общественные пространства у залива, современный музей, исторические форты и другие объекты притяжения туристических потоков»,— замечает он.

Помимо культурных объектов, еще одним трендом последних двух лет можно назвать запуск проектов, где основной функцией является гастрономическая. «Под современные фуд-холлы были переформатированы Московский и Василеостровский рынки, на Петроградской стороне появился Balagan, а в здании бывшего Варшавского вокзала заработал крупнейший фуд-холл в России — Vokzal 1853 общей площадью 34 тыс. кв. м, где наряду с ритейл-зоной предусмотрена большая киноконцертная площадка. Сегмент фуд-холлов уверенно влился в ряд с другими общественными пространствами, став такой же точкой притяжения для жителей и гостей города»,— рассказывает госпожа Аридова.

Пространство для горожан

Положительной стороной появления новых культурных и общественных пространств города является то, что ими могут пользоваться не только туристы, но горожане. «Грань между объектами, ориентированными исключительно на туристов либо на местных жителей, в настоящее время стирается»,— замечает ведущий аналитик консалтингового бюро Atlas Александра Тарханова. По ее словам, многофункциональные пространства, работающие на обе аудитории,— более устойчивый вариант с точки зрения экономических эффектов. «Они не так сильно зависят от пиков туристического сезона, как традиционные достопримечательности. Кроме того, они могут даже "перезапустить" неблагополучный район города»,— считает эксперт.

Нельзя не отметить, впрочем, что создание новых точек притяжения и увеличение числа туристических объектов может «сбить» привычный ритм жизни горожан, нарушив уклад, к которому они привыкли. «В этом смысле все в нашем мире относительно. Конечно, дополнительные возможности, которые получают горожане от роста туристической привлекательности, разбавляются ложкой дегтя в этой бочке меда, о чем тоже нельзя забывать»,— замечает господин Максимов.

Господин Швец, в свою очередь, полагает, что новые объекты хороши с любой точки зрения. «Но только если они не разрушают архитектурною целостность города и не вредят экологии. Нужно думать и о покое местных жителей»,— подчеркивает он.

По мнению госпожи Морозовой, в случае с последними появившимися пространствами и достопримечательностями возможные отрицательные последствия учтены на этапе планирования и правильного выбора места.

Марина Ковалева