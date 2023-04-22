В 2023 году самой популярной легковой машиной в ЮФО стала LADA, а грузовой — «Тонар»

По итогам первого квартала 2023 года самой популярной машиной в ЮФО стала LADA. Второе место занимает BMW, третье — премиальный китайский бренд OMODA, четвертое — Chery. Пятерку лидеров замыкает Haval. Среди грузовых автомобилей рейтинговая таблица выглядит так: первое место — «Тонар», второе — КАМАЗ, третье — Volvo, четвертое — Howo, а пятое — МАЗ. Такие данные «Коммерсантъ-Кубань» предоставила компания «Интерлизинг».

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Региональный директор по ЮФО и СКФО компании «Интерлизинг» Игорь Тисленко отмечает, что основными поставщиками техники являются российские и азиатские производители. «Мы ожидаем, что новые китайские марки продолжат свою экспансию на российский рынок, а те бренды, которые уже представлены в России, в 2023 году расширят свой ассортимент, поэтому новым поставщикам техники придется выдержать конкуренцию. Пока технически сложно с помощью параллельного импорта заместить прошлые объемы с привычным уровнем сервиса и цен, однако работа в этом направлении ведется»,— говорит региональный директор по ЮФО и СКФО Игорь Тисленко.

По мнению экспертов из аналитического агентства «Автостат», параллельный импорт не оправдал ожиданий и процент техники, ввозимой таким образом в 2023 году, может составить лишь 10%. Также в агентстве подчеркивают, что более 70% автомобилей за первый квартал 2023 года были ввезены в страну из Китая.

По предварительным прогнозам экспертов, сейчас на рынке автотранспорта цены стабилизировались и в ближайшее время, если не будет кардинальных геополитических изменений, не вырастут. Но средняя цена на новый автомобиль в России сейчас составляет около 2 млн руб., что также считается дорого. Из-за таких изменений автомобили становятся менее доступными гражданам, что снижает спрос и покупательскую способность.

Маргарита Синкевич

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