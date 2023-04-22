Дополнительные выплаты для добровольцев СВО ввели в Нижегородской области

В Нижегородской области ввели дополнительные выплаты для добровольцев, оставшихся без работы и решивших отправиться в зону специальной военной операции. Им предложат трудоустроиться на одном из предприятий региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

После заключения военного контракта и трудоустройства добровольцы дополнительно получат от работодателя 100 тыс. руб. единоразовой выплаты и по 50 тыс. руб. за каждый месяц службы.

Для поступления на службу по контракту нужно лично подать заявку в военный комиссариат, на сайте Минобороны РФ или через Госуслуги. По всем вопросам работает горячая линия Минобороны по номеру 117 и справочная Западного военного округа по региону: 8 (831) 295-02-88.

Анастасия Еремина