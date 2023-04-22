В Сочи построят спортивный комплекс площадью 1,5 тысяч квадратных метров

Новый спортивный комплекс, площадь которого превысит 1,5 тыс. кв. м, возведут в переулке Строительном Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным администрации, в модульное сооружение будут включены универсальный спортивный зал с игровой зоной, административно-бытовой комплекс, а также медкабинет. Планируется, что в спорткомплексе будут проходить тренировки по направлениям единоборств, бокса и фехтования среди обучающихся Спортивной школы олимпийского резерва №3. Помимо этого, на территории нового объекта будут проводиться и спортивные соревнования.

В спорткомплексе ежедневно смогут заниматься около 400 юных спортсменов, его монтаж завершится до конца года в рамках реализации федерального проекта «Бизнес спринт — Я выбираю спорт» Всероссийского проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография».

По словам мэра города Алексея Копайгородского, для юных сочинцев в микрорайоне организуют спортивный кластер. Это обеспечит потребности 40 тыс. человек, живущих в густонаселенном районе. Глава Сочи поручил провести благоустройство прилегающей к спорткомплексу территории, организовать спортплощадку и проработать вопросы логистики.

В январе «Ъ-Кубань» стало известно, что в 2023 году в Сочи построят 15 объектов образовательных учреждений.

Екатерина Мухамедова

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