Фармзавод «Цитомеда» построят на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» к осени 2024 года

Производитель субстанций и лекарственных препаратов на основе пептидных соединений МБНПК «Цитомед» начал строительство второго завода в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба компании. Проект планируется завершить к осени 2024 года.

Производство площадью 15 000 кв. м появится на участке «Новоорловская». Инвестиции в строительство и запуск площадки составят около 2 млрд рублей. На предприятии будет создано 65 новых рабочих мест. Заводе будет выпускать еще 15 наименований из портфеля «Цитомеда».

«В новые здания мы перенесем переработку сырья животного происхождения, которая относится к биотеху. На существующем заводе останется универсальный химический синтез субстанций. Обе линии будут модернизированы и дополнены новым оборудованием»,— прокомментировал генеральный директор «Цитомеда» Александр Хромов.

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