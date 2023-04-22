Отопительный сезон завершится в Нижнем Новгороде 24 апреля

В Нижнем Новгороде 24 апреля завершится отопительный сезон. Решение принято из-за потепления, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

«Прогнозы синоптиков оптимистичны — на следующей неделе обещают до +20 градусов днем и стабильные положительные температуры по ночам»,— написал глава города в Telegram-канале.

После отключения отопления ресурсоснабжающие компании начнут готовиться к новому сезону и летней ремонтной кампании.

В 2022 году отопление отключили 5 мая, но в конце месяца из-за резкого похолодания подачу тепла возобновили в детские сады и школы.

Анастасия Еремина