На Кубани задержали закладчиков героина

В Белоглинском районе Краснодарского края полицейские задержали 48-летнего жителя Ростова-на-Дону и его 46-летнюю знакомую во время оборудования ими тайниковой закладки. Изъято 19 свертков героина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Следствие установило, что злоумышленники купили наркотики в Ростове-на-Дону через интернет, самостоятельно расфасовали и планировали сбыть в Белой Глине путем закладок. «В настоящее время доказана причастность подозреваемых к 15 эпизодам противоправной деятельности. Сотрудники полиции установили места оборудованных злоумышленником тайников, из которых изъяли еще 14 свертков с аналогичным содержимым. Общая масса изъятого наркотика составила около восьми граммов», — говорится в сообщении.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Маргарита Синкевич

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