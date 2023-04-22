На Режевском тракте до 2024 года оборудуют новые участки для обгона автомобилей

В Свердловской области на Режевском тракте появятся новые участки для безопасного обгона. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, сейчас ведется капремонт дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск с 33-го по 46-й км. Ремонт участка общей протяженностью 12,6 км начался в январе. Здесь было расширено дорожное полотно, досыпан скальный грунт и уплотнен с помощью техники. В мае здесь планируют начать укладывать асфальтобетон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После окончания ремонта на территории Березовского округа появятся обгонные участки. Первый из них, протяженностью 7,5 км, введут в эксплуатацию в этому году, второй – в 2024 году. Автомобилисты смогут обгонять попутный транспорт, не выезжая на встречную полосу.

«Интенсивность движения на этом участке автодороги – более 6,7 тыс. автомобилей в сутки. Весь поток приходится на две полосы. Обгонные участки существенно повысят безопасность движения, уменьшат количество ДТП. По факту этот участок дороги станет четырехполосным», – рассказал первый заместитель начальника свердловского управления автомобильных дорог, главный инженер Владимир Оглоблин.

В департаменте рассказали, что на 38-м км трассы для укрепления откосов дорожники применили габионные конструкции. Это коробчатые конструкции из оцинкованной металлической сетки, заполненные каменным материалом.

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