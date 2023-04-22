В Перми могут появиться дилерские центры собираемых на «Автоторе» китайских автомобилей Kaiyi

Официальный дистрибьютор бренда автомобилей Kaiyi ООО «Каи Рус» рассматривает возможность развития дилерской сети в Прикамье. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе компании. «Дилерская сеть формируется во многих регионах страны. В том числе и Пермский край рассматривается нами как перспективный регион с точки зрения ее развития. Мы продолжаем принимать заявки от потенциальных претендентов на дилерство. Заявок очень много, отдел развития дилерской сети загружен, точные сроки открытия дилеров предсказать сложно»,— рассказали в «Каи Рус». Поступали ли уже заявки от пермских дилеров и, если да, от каких именно, дистрибьютор не раскрыл, пояснив, что не называет компании до момента подписания соглашения с ними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автомобиль Kaiyi, источник фото mobile-review.com Фото: Автомобиль Kaiyi, источник фото mobile-review.com

Kaiyi — суббренд китайской автомобильной марки Chery, до 2023 года на российском рынке представлен не был. В январе этого года сборка этих автомобилей началась на калининградском «Автоторе», прежде выпускавшем модели BMW, Kia и Hyundai. Первый дилерский центр Kaiyi был открыт в Москве 16 марта. Сейчас, по информации на сайте «Каи Рус», в РФ работает 12 салонов бренда: семь в столице, три в Санкт-Петербурге, по одному в Казани и Нижнем Новгороде.