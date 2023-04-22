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Коммерсантъ FM
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«В основном меню тоже немало интересного»

Дарья Цивина — о кухне ресторана Midsummer

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о chef’s table от Михаила Курохтина и предложениях в рамках обычного меню.

Фото: Midsummer

Фото: Midsummer

У нового ресторана Midsummer есть все шансы стать одним из самых неожиданных открытий сезона, благодаря своему шефу Михаилу Курохтину, у которого, в свою очередь, есть все предпосылки стать настоящей звездой на московском ресторанном небосводе.

Доселе никому неизвестный бренд-шеф и сооснователь пары демократичных баров Jacky Jacky на севере Москвы делает в Midsummer chef’s table, который легко может конкурировать с самыми раскрученными дегустационными сетами от самых именитых шефов, особенно учитывая его стоимость в 5000 руб.

Осьминог гриль с сальсой из семян базилика, размоченных в петрушечном фреше, свежий артишок фри с гелем из бергамота, сувидным желтком и бульоном даши, зобная железа ris de veau со стеклом из какао-масла и сублимированной малиной, и напоследок дуэт геля из вина и мусса из пива в сфере из безе с гранитой из черной смородины производят мощнейшее впечатление.

В основном меню тоже немало интересного. Михаил Курохтин имеет испанские корни по бабушке и долгое время жил и работал в Испании, так что средиземноморский вкусовой баланс у него, можно сказать, врожденный.

Чтобы в этом убедиться, достаточно попробовать креветки «пиль пиль» в остром масле с чили и лаймом и теплым хлебом или морские гребешки в соусе «мед алоэ» с ажурной кукурузной вафлей и крохотными креветками «хайми», наполненными вкусом моря.

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