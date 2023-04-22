Сергей Колосовский стал лауреатом Национальной премии в области адвокатуры

Уральский адвокат Сергей Колосовский стал лауреатом Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «Деловая репутация». Награждение прошло в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Известный уральский адвокат Сергей Колосовский

Фото: Социальные сети Сергея Колосовского Известный уральский адвокат Сергей Колосовский

Фото: Социальные сети Сергея Колосовского

Национальная премия была учреждена в 2008 году федеральной палатой адвокатов РФ, фондом «Адвокатская инициатива» и общественным объединениями адвокатов – Федеральным союзом адвокатов России, Международным союзом адвокатов, Ассоциацией адвокатов России – с целью поощрения адвокатов и адвокатских образований, а также утверждения высоких стандартов профессии.

Национальная премия вручается в трех основных номинациях: «За честь и достоинство», «Триумф» и «Деловая репутация». По данным «Ъ-Урал», господин Колосовский стал первым адвокатом из Свердловской области, ставшим лауреатом в номинации «Деловая репутация».

Адвокатский стаж Сергея Колосовского составляет 21 год, он является членом свердловской адвокатской палаты. В прошлом — профессиональный спортсмен, оперативник уголовного розыска. Как было заявлено на церемонии награждения, вместе со своей командой господин Колосовский добился вынесения оправдательных приговоров по 20 уголовным делам. Адвокат специализируется на уголовных делах о должностных преступлениях и в сфере экономики. Например, в данный момент ведет дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

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