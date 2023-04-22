В АПК Кубани реализуют 107 инвестиционных проектов на 119 млрд рублей

В агропромышленном комплексе Краснодарского края реализуют 107 инвестиционных проектов на общую сумму 119 млрд рублей. Об этом «Коммерсантъ-Кубань» сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Фото: Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

В ведомстве рассказали, что некоторые из этих проектов в 2023 году планируется завершить. Среди самых крупных — реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур в Кавказском районе на сумму 2,5 млрд руб.; реконструкция винзавода с целью увеличения производственной мощности по переработке винограда до 18 тыс. тонн в сезон и организации производства игристых вин до 20 тыс. дал/месяц в Крымском районе — 1,6 млрд руб.; строительство сельскохозяйственного предприятия по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте в Новороссийске — 1,1 млрд руб.; строительство комплекса для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с последующей переработкой в Кавказском районе на сумму свыше одного млрд руб.

Кроме того, завершится строительство нового и реконструкция действующего мясоперерабатывающего производства в Туапсинском районе. Объем инвестиций составил 310 млн руб. В Староминском районе модернизируют предприятие по внедрению технологии полного цикла производства кваса (объем инвестиций — 320 млн руб.), а в Красноармейском районе завершат строительство плодохранилища на 2,5 тыс. тонн (объем инвестиций — 130 млн руб.).

«Кубань является основным производителем агропромышленной продукции в ее широком разнообразии. Чем больше производится продукции, тем больше возможностей для переработки. Мы перерабатываем кукурузу и чувствуем себя очень комфортно, потому что находимся фактически среди кукурузных полей. У нас есть возможность конкурентно выбирать поставщиков, поэтому мы развиваем свое предприятие именно в Краснодарском крае»,— говорит генеральный директор компании «Рустарк» Роман Козырев. По его мнению, в регионе налажено хорошее рабочее взаимодействие власти и бизнеса, а с учетом проектов, которые будут осуществлены в ближайшие годы, Краснодарский край в 2027 году станет лидером по глубокой переработке зерна. «Мы будем перерабатывать 2,7 тыс. тонн зерна в сутки»,— уверен эксперт.

Маргарита Синкевич

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