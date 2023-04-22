В Краснодаре потушили пожар площадью 450 квадратных метров

В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе, расположенном на ул. Путевой. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 3:30 22 апреля. Пожарная бригада прибыла на место в 3:39. «Произведена разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы. На пожар подано семь стволов дельта»,— говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 58 человек личного состава, привлечено 19 единиц техники. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет.

Маргарита Синкевич

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