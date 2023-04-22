В Краснодаре потушили пожар площадью 450 квадратных метров

В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе, расположенном на ул. Путевой. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сообщение о пожаре диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 3:30 22 апреля. Пожарная бригада прибыла на место в 3:39. «Произведена разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы. На пожар подано семь стволов дельта»,— говорится в сообщении.
В тушении пожара участвовали 58 человек личного состава, привлечено 19 единиц техники. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет.
Читайте нас в Telegram