Япония и Россия согласовали добычу морской капусты у южной части Курил

Москва и Токио достигли соглашения по добыче японскими рыбаками морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части Курильских островов, сообщило Kyodo. Промысловики заплатят компенсацию в размере 82,5 млн иен ($615 тыс.) К добыче будут допущены 204 рыболовецких шхуны.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России они перешли после Второй мировой войны.

Остров Сигнальный находится в 3,7 км от японского берега. Как отмечает ТАСС, долгое время после Второй мировой войны он оставался единственной зоной двустороннего экономического сотрудничества в южной части Курил. В советские годы происходило много инцидентов в связи с приближением японских рыбаков к этому району. В связи с этим в 1963 году было подписано соглашение о легальном промысле у Сигнального.

Леонид Уварчев