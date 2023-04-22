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Бывший пермский чиновник покинул пост в «Ростехе»

Бывший первый вице-мэр Перми Василий Цыганков, который с 2009 году возглавлял представительство ГК «Ростех» в Пермском крае, покинул занимаемую должность. Сам господин Цыганков пояснил «Ъ-Прикамье», что вышел на пенсию. При этом он отметил, что продолжает работать гендиректором регионального объединения работодателей «Сотрудничество».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новым руководителем представительства госкорпорации назначен Александр Лаврин. Господин Лаврин в 2009 году закончил гуманитарный факультет пермского политеха, в 2016 — экономический факультет ПГНИУ. Входил в пятый состав молодежного парламента законодательного собрания Пермского края, где представлял интересы «Единой России». Александр Лаврин работал на муниципальной службе в должности руководителя отдела по работе с общественностью администрации Свердловского района, был исполнительным директором Пермской гильдии добросовестных предприятий.

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