Зеленский ввел экзамены по украинскому языку и на знание конституции для получения гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сдаче экзаменов для получения гражданства. Информация об этом опубликована на сайте Верховной рады. Иностранцам для получения украинского гражданства теперь необходимо сдавать экзамены по украинскому языку, основам конституции и истории страны.

Экзамены необходимо сдать в течение двух лет с момента принятия в гражданство. Аналогичное правило вводится для тех, кто получил украинский паспорт за заслуги перед страной — тех, кто «представляет государственный интерес», и тех, кто проходит военную службу по контракту на Украине, передает «Зеркало недели».

Законопроект был внесен в Раду летом 2022 года. Документ был принят в первом чтении осенью, утвержден — в марте 2023-го.

Леонид Уварчев