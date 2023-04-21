КПРФ согласовали первомайский митинг в Казани

Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил «Ъ-Казань», что мэрия Казани согласовала партийцам митинг 1 мая.

«У нас митинг будет у памятника Муллануру Вахитова. Торжественно будем проводить. Как положено. Мэрия одобрила»,— сказал коммунист.

Он отмети, что коммунисты также планировали шествие до площади Свободы, однако это мероприятие чиновники пока не согласовали. Также акции пройдут в других городах Татарстана. «И в Нижнекамске, и в Челнах, и в Альметьевске, и в Бугульме и так далее»,— уточнил господин Миргалимов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"