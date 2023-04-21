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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 24–28 апреля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Минувшую неделю рубль завершил небольшим укреплением позиций. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 81,7 руб./$, что почти на 10 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Против рубля по-прежнему играет рост импорта в страну и усиление оттока капитала, при этом заметно выросло предложение валюты со стороны экспортеров, которые начали готовиться к налоговому периоду.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 81.50
«БКС Мир инвестиций» 81.00-82.00
Банк Русский Стандарт 81.00-82.50
Банк Зенит 81.00
Консенсус-прогноз * 81.44

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
«БКС Мир инвестиций»
ПСБ
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Впереди налоговый период, который будет таким же объемным, как и месяцем ранее

Рубль сокращает апрельские потери и одновременно снижает активность в большинстве валютных пар, что может свидетельствовать о снижении спекулятивных стратегий. Риторика денежных и финансовых властей сводится к отсутствию напряженности в отношении динамики рубля. В свою очередь, это позволяет рублю не продолжать тренд на стремительное ослабление. Впереди налоговый период, который будет таким же объемным, как и месяцем ранее. Мы оцениваем основные платежи до 28 апреля в 2,75 трлн руб., что может стать поводом для дальнейшего восстановления российской валюты.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Не в пользу рубля снижение нефтяных цен в последний день торговой недели

В пользу российского рубля — грядущий пик налогового периода. Также поддержку национальной валюте на данный момент может оказать активное налаживание новых потоков сбыта российской нефти помимо Индии и Китая. В центре внимания продолжает оставаться ситуация с текущим восстановлением экономики Китая как одного из важнейших нефтяных импортеров в мире. Юань показывает снижение. Тем временем не в пользу рубля снижение нефтяных цен в последний день торговой недели. Придать волатильности рублю способны и сообщения о планах США и стран «большой семерки» на полный запрет экспорта товаров в Россию. От Федрезерва США тем временем ждут ужесточения ДКП и более активного повышения процентных ставок, чтобы справиться с текущей инфляцией.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

В отсутствие значимых новостей российская валюта будет торговаться в диапазоне 81–83 руб./$

К концу недели российская валюта уверенно закрепилась в диапазоне 81–82 руб./$. Негатив от снижения цен на нефть марки Brent ближе к уровню $80 за баррель нивелируется ожиданиями начала налогового периода. Также положительное влияние на российскую валюту оказывает затягивание Евросоюзом решения по новому пакету санкций. Как следствие, мы ожидаем, что в отсутствие значимых новостей российская валюта будет торговаться в диапазоне 81–83 руб./$ на следующей неделе.

Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Укрепление рубля носило сдержанный характер на фоне коррекции цен на рынке энергоносителей

В конце недели торговая активность долларом с расчетами «завтра» увеличилась, при этом курс доллара вернулся к средним показателям текущей недели. Мы полагаем, что поддержку позициям рубля оказала активизация экспортеров на рынке в преддверии приближающихся налоговых выплат. Укрепление рубля носило сдержанный характер на фоне коррекции цен на рынке энергоносителей. На следующей неделе у доллара сохраняется потенциал снижения в диапазоне 80–82 руб. Поддержку рублю продолжат оказывать экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам. Отметим, что обилие выходящей статистики в США также может усилить давление на позиции доллара на глобальном рынке. В центре внимания отечественных инвесторов будет заседание ЦБ 28 апреля.

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