Курс доллара. Прогноз на 24–28 апреля

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Впереди налоговый период, который будет таким же объемным, как и месяцем ранее Рубль сокращает апрельские потери и одновременно снижает активность в большинстве валютных пар, что может свидетельствовать о снижении спекулятивных стратегий. Риторика денежных и финансовых властей сводится к отсутствию напряженности в отношении динамики рубля. В свою очередь, это позволяет рублю не продолжать тренд на стремительное ослабление. Впереди налоговый период, который будет таким же объемным, как и месяцем ранее. Мы оцениваем основные платежи до 28 апреля в 2,75 трлн руб., что может стать поводом для дальнейшего восстановления российской валюты.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не в пользу рубля снижение нефтяных цен в последний день торговой недели В пользу российского рубля — грядущий пик налогового периода. Также поддержку национальной валюте на данный момент может оказать активное налаживание новых потоков сбыта российской нефти помимо Индии и Китая. В центре внимания продолжает оставаться ситуация с текущим восстановлением экономики Китая как одного из важнейших нефтяных импортеров в мире. Юань показывает снижение. Тем временем не в пользу рубля снижение нефтяных цен в последний день торговой недели. Придать волатильности рублю способны и сообщения о планах США и стран «большой семерки» на полный запрет экспорта товаров в Россию. От Федрезерва США тем временем ждут ужесточения ДКП и более активного повышения процентных ставок, чтобы справиться с текущей инфляцией.

Денис Буйволов,

аналитик В отсутствие значимых новостей российская валюта будет торговаться в диапазоне 81–83 руб./$ К концу недели российская валюта уверенно закрепилась в диапазоне 81–82 руб./$. Негатив от снижения цен на нефть марки Brent ближе к уровню $80 за баррель нивелируется ожиданиями начала налогового периода. Также положительное влияние на российскую валюту оказывает затягивание Евросоюзом решения по новому пакету санкций. Как следствие, мы ожидаем, что в отсутствие значимых новостей российская валюта будет торговаться в диапазоне 81–83 руб./$ на следующей неделе.