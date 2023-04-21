Самыми «дружественными» юрисдикциями на российском рынке M&A являются страны СНГ, ОАЭ, Гонконг и Турция

Наиболее «дружественными» юрисдикциями при структурировании M&A-сделок на российском рынке являются страны СНГ, ОАЭ, Гонконг и Турция. Об этом рассказал партнер налоговой практики ALTHAUS Игорь Смирнов на конференции «Налоги-2023», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Топ — это СНГ, Эмираты, Гонконг, Турция. Сейчас пошли какие-то нюансы и по Турции, и по Эмиратам, но больше в плоскости двойного назначения и санкционных вопросов,— рассказал господин Смирнов.— Бизнес должен продолжать работать, и тут даже не вопрос налоговой оптимизации, а выживания. Если у производства есть комплектующие, поставки из-за границы, то с недружественными странами (работать.— "Ъ") уже почти невозможно — ты не можешь проводить платеж. Тебе нужно эту историю структурировать естественным образом через третьи страны, желательно, чтобы еще и поставщик был из дружественной страны, чтобы вам комфортно было в этой связке работать».

По словам Игоря Смирнова, все более актуальными в этих случаях становятся вопросы, связанные с влиянием возможной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами.

В целом на рынке M&A наблюдаются тенденции ускорения и цифровизации. «С одной стороны, если это иностранный бизнес, он торопится куда-то, с другой стороны русский бизнес хочет получить свою маржу, либо же уйти, такие тоже примеры есть, либо переориентировать свой бизнес,— объяснил господин Смирнов.— Продолжается история, когда уходящие иностранцы продают или отдают на время бизнес менеджменту. Развилка довольно известная. При этом для менеджмента это всегда сложный транзит из менеджеров в новых акционеров, вал новых вопросов, им нужна поддержка. Сделок с иностранцами, поскольку они потихонечку уходят, становится все меньше, и они становятся более вдумчивыми, на них чуть-чуть побольше времени, есть какая-тоя стабильность. В прошлом году было 2–3 дня на дью-дил, структурирование сделки за несколько часов, обсуждение и “берем — не берем”. Сейчас это больше похоже на сделку».

Очередь в правительственную комиссию проходят несколько сотен, если не тысячи сделок, резюмировал эксперт. «Процесс растянут во времени, есть ощущение, что, когда бизнес в этой очереди постоит, может быть, он никуда и не уйдет. Складывается ощущение, что, даже если иностранцы уходят, они все равно в каком-то виде остаются».