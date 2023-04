Как в лучших домах

Незадолго до открытия женевской часовой выставки Watches & Wonders 2023 немало шума наделал коктейль по случаю запуска аксессуарного бренда S by Salanitro, предложившего инкрустированные драгоценными камнями нарды, зеркало и настольную маску. Выдающимся мероприятие сделали его гости, среди которых был глава Patek Philippe Тьерри Стерн — человек, который нечасто появляется на публике и каждый шаг которого внимательно изучается инсайдерами отрасли, а также живой классик часового искусства Франсуа-Поль Журн, часовой аукционист дома Phillips и основатель консалтинговой компании Bacs & Russo Аурел Бакс — в общем люди в часовой индустрии весьма важные. Чем привлек грандов новоявленный бренд ювелирных аксессуаров?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николя Бо (Tiffany Horlogerie), Аурел Бакс (Phillips), Пьер Саланитро, Франсуа-Поль Журн, Тьерри Стерн (Patek Philippe)

Фото: S by Salanitro Николя Бо (Tiffany Horlogerie), Аурел Бакс (Phillips), Пьер Саланитро, Франсуа-Поль Журн, Тьерри Стерн (Patek Philippe)

Фото: S by Salanitro

Знаменитая марка обычно скрывает за собой множество имен поменьше. В Швейцарии есть великое множество почти неизвестных публике компаний-поставщиков, сэплайеров, специализирующихся на производстве механизмов, корпусов или браслетов. Женевская компания Salanitro SA работает в тени индустрии более 30 лет, предлагая более чем 80 швейцарским брендам инкрустации драгоценными камнями. Первое, что видит посетитель сайта Salanitro,— крупное изображение футуристических часов Audemars Piguet Haute Joaillerie Diamond Outrage 2017 года, инкрустированных более чем 11 тыс. бриллиантов. И это намек на мастерство и заказчиков Salanitro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьер Саланитро и маска «Воин Малинальтепек»

Фото: Salanitro, S by Salanitro Пьер Саланитро и маска «Воин Малинальтепек»

Фото: Salanitro, S by Salanitro

Пьер Саланитро основал свою ювелирную компанию в 1990 году. Со временем портфолио заказчиков Salanitro выросло. Помимо инкрустации компания научилась производить часовые корпуса и браслеты. В 2015 году у нее появилась фабрика, на которой сегодня работает более 230 человек. С 2019 года Salanitro получила две международные сертификации Совета ответственных ювелиров RJC в категориях «Цепь поставок» и «Кодекс профессиональной этики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Следующая фотография 1 / 6 Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro Фото: S by Salanitro

В январе нынешнего года стало известно, что легенда часового мира независимая мануфактура Patek Philippe приобрела долю в Salanitro. Прессе это решение президент Patek Philippe Тьерри Стерн объяснил как «отличную возможность вложиться в собственное гарантированное будущее», а также желание укрепить связи с Пьером Саланитро, чей «процветающий бизнес обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития производственных мощностей в ювелирно-часовом сегменте». Теперь часовая мануфактура может быть уверена, что в будущем ей не придется искать исполнителей для своих высокоювелирных заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ацтекская погребальная маска, найденная в 1921 году в Мексике Фото: S by Salanitro / Salanitro Маска «Воин Малинальтепек» (The Warrior of Malinaltepec) Фото: S by Salanitro / Salanitro Фрагмент маски «Воин Малинальтепек» Фото: S by Salanitro / Salanitro Фрагмент маски «Воин Малинальтепек» Фото: S by Salanitro / Salanitro Фрагмент маски «Воин Малинальтепек» Фото: S by Salanitro Процесс создания маски Фото: S by Salanitro Процесс создания маски Фото: S by Salanitro Процесс создания маски Фото: Salanitro Следующая фотография 1 / 8 Ацтекская погребальная маска, найденная в 1921 году в Мексике Фото: S by Salanitro / Salanitro Маска «Воин Малинальтепек» (The Warrior of Malinaltepec) Фото: S by Salanitro / Salanitro Фрагмент маски «Воин Малинальтепек» Фото: S by Salanitro / Salanitro Фрагмент маски «Воин Малинальтепек» Фото: S by Salanitro / Salanitro Фрагмент маски «Воин Малинальтепек» Фото: S by Salanitro Процесс создания маски Фото: S by Salanitro Процесс создания маски Фото: S by Salanitro Процесс создания маски Фото: Salanitro

Новорожденный бренд S by Salanitro обещает производить «необычные и выдающиеся объекты», украшая каждый из них инкрустацией драгоценными камнями с использованием редких техник, которыми в совершенстве владеют мастера Salanitro. Идея первой коллекции родилась после того, как японский заказчик попросил Пьера Саланитро изобразить в драгоценных камнях портрет его любимых карпов кои. Позже господин Саланитро предложил Школе искусств кантона Лозанны ECAL совместный проект: 14 студентам было дано задание придумать что угодно (только не часы) на тему «Оригинальность и драгоценные камни». Так появилась идея создать коллекцию драгоценных предметов интерьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Набор для игры в нарды из патинированного дерева и кожи с шашками, отделанными черными бриллиантами и синими сапфирами Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro Следующая фотография 1 / 5 Набор для игры в нарды из патинированного дерева и кожи с шашками, отделанными черными бриллиантами и синими сапфирами Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro Набор для игры в нарды Фото: S by Salanitro

Первым объектом стала маска «Воин Малинальтепек» (The Warrior of Malinaltepec), вдохновленная ацтекской погребальной маской, найденной в 1921 году в Мексике. Она сделана из позолоченного серебра и инкрустирована 214 бесцветными бриллиантами и 2 рубинами. Вторым — набор для игры в нарды из патинированного дерева и кожи с шашками, отделанными черными бриллиантами и синими сапфирами. Третьим — зеркало, символ мудрости и знания, созданное в соавторстве с дизайнером и архитектором Алин Эрбейя. Зеркальная поверхность диаметром 120 см установлена на основу из лакированного дерева и украшена изображением черепа, выложенным 1277 драгоценными и поделочными камнями, навеянными мексиканской традицией. В планах S by Salanitro — ежегодно выпускать 25 разных масок, 10 наборов для игры в нарды и 10 зеркал, посвящая их разным культурам мира. Разумеется, с возможностью персонализированного заказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зеркало с драгоценными и поделочными камнями Фото: S by Salanitro Зеркало с драгоценными и поделочными камнями в интерьере Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Зеркало с драгоценными и поделочными камнями в интерьере Фото: S by Salanitro Следующая фотография 1 / 7 Зеркало с драгоценными и поделочными камнями Фото: S by Salanitro Зеркало с драгоценными и поделочными камнями в интерьере Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Фрагмент зеркала Фото: S by Salanitro Зеркало с драгоценными и поделочными камнями в интерьере Фото: S by Salanitro

Присутствие Тьерри Стерна на коктейле по случаю запуска бренда S by Salanitro можно расценивать и как подтверждение давних отношений компаний Patek Philippe и Salanitro, и как взаимную поддержку бизнеса. Актуальность нового бренда Пьера Саланитро покажет время.

Екатерина Зиборова