Пловчиха из Петербурга Чикунова побила мировой рекорд

Петербургская спортсменка Евгения Чикунова стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 200 м брассом. Во время заплыва пловчиха обновила мировой рекорд на этой дистанции.

Чемпионат проходит в Казани. 18-летняя Чикунова показала результат в 2 минуты и 17,55 секунды, это на 1,4 секунды лучше прежнего мирового рекорда на дистанции 200 м брассом. Прошлый рекорд в 2021 году на Олимпиаде в Токио установила пловчиха из ЮАР Татьяна Скунмакер. Результат должна ратифицировать Международная федерация плавания. В пресс-службе организации заявили, что в скором проведут процедуру проверки перед утверждением.

Второе место в чемпионате заняла Алина Змушко из Беларуси, показав результат в 2 минуты 26,19 секунды, третье — Ирина Шваева (2 минуты 28,56 секунды), четвертое — россиянка Ника Годун (2 минуты 28,93 секунды).

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