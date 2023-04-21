Банки заработали ударными темпами

Банковский сектор отчитался о рекордной прибыли за три месяца: по итогам первого квартала кредитные организации заработали почти 900 млрд руб., следует из отчета ЦБ. Рост обусловлен, в частности, постепенным восстановлением потребительского кредитования. Только в марте объем выдачи займов увеличился почти на 1,5%, что сопоставимо с показателями мирного времени. Также к докризисному уровню вернулся объем ипотеки. Кроме того, рост банковского сектора связан и с разовыми событиями, например, валютной переоценкой, которая принесла сектору 60 млрд руб., пишет регулятор.

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Сохранится ли позитивный тренд до конца года? Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин в этом не уверен: «Операции с конвертируемыми валютами все-таки постепенно идут на снижение. При этом система функционирует, она не находится в кризисе, люди не бегут и не снимают вклады.

Вместе с тем основные объемы предоставляемых кредитов — это все-таки корпоративные займы. Здесь ситуация более или менее устойчивая, потому что есть крупные государственные заказы.

Кроме того, еще срабатывает переключение на экспорт в азиатско-тихоокеанские страны. Вопрос с потребительским кредитованием гораздо сложнее: там довольно высокая доля займов с повышенной долговой нагрузкой. Задолженности сейчас возникают в микрофинансовых организациях при покупке в рассрочку, ипотека часто предоставляется банками вместе с застройщиками. Есть напряжение среди населения. Но не думаю, что потребительское кредитование сможет сильно расшириться и дойти до уровня пузыря и так далее.

Если же говорить о прибыли сектора в целом, то, думаю, она будет небольшой. В 2022-м она, тем не менее, была зафиксирована, и это уже большое достижение. Вот по сравнению с прошлым годом в 2023-м может быть какой-то прирост. Но, конечно, это не восстановление уровня 2021 года».

Одним из драйверов роста прибыли стала программа льготной ипотеки, которую президент Владимир Путин продлил до конца июля 2024 года. Центробанк, в свою очередь, регулярно критиковал льготные программы покупки жилья, отмечая, что в перспективе они могут привести к возникновению пузыря на рынке. В частности, поэтому глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о намерении бороться с «ипотекой от застройщиков» с околонулевыми ставками.

Если регулятор преуспеет, то банковский сектор в этом году может и вовсе столкнуться с трудностями, рассуждает эксперт по финансовому рынку Андрей Бархота: «К сожалению, это все-таки больше похоже на предкризисное явление. Но кризис будет не всеобщим, а станет носить частный характер, то есть коснется именно тех сегментов, в которых темпы роста опережали благосостояние клиентов либо динамику их доходов. Ипотечный сегмент — это один из таких секторов.

Беда здесь в том, он очень сильно влияет на темпы строительства, а, значит, и на темпы проектного финансирования и кредитования отрасли. А торможение здесь влияет на сроки реализации проектов. Вот этот кризис основан на замедлении строительства и снижении ипотеки, и он действительно способен достаточно серьезно повлиять именно на прибыль банковского сектора. Потому что не секрет, что российские кредитные организации последние пять лет достаточно большую ставку сделали на ипотеку. Многие банки переориентировались на нее как на якорный продукт. И в случае ужесточения регулирования и снижения реальных объемов выдач таких кредитов, естественно, это повлияет на бизнес банка.

Так что прибыль кредитных организаций по итогам этого года точно не превысит 1,5 трлн руб., а, может быть, будет даже ниже. Здесь не стоит ориентироваться на показатели первых трех месяцев».

По оценкам Центробанка, если бы не разовые факторы, среди которых валютная переоценка и доходы от операций с ценными бумагами, банковский сектор в первом квартале получил бы прибыль в 500 млрд руб., что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период докризисного 2021 года.

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Владислав Викторов