На трассе «Джубга — Сочи» в ДТП с грузовиком пострадали водитель Daewoo и 10-летняя девочка

На федеральной трассе «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия» в результате столкновения Daewoo Nexia и Isuzu пострадала женщина-водитель и 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель «Исузу» при повороте и не уступил дорогу «Дэу Нексия»

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Водитель «Исузу» при повороте и не уступил дорогу «Дэу Нексия»

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительной информации, водитель грузовика нарушил ПДД при повороте и не уступил дорогу Daewoo. Легковой автомобиль двигался во встречном направлении с преимущественным правом проезда.

«В результате аварии женщина-водитель Daewoo Nexia и ее 10-летний пассажир госпитализированы»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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