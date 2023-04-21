В России появится новый отечественный бренд одежды — Topclo

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель и спикер бизнес завтрака Дмитрий Филимонов (слева), Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная Предприниматель и спикер бизнес завтрака Дмитрий Филимонов (слева), Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная

Клуб КубА и ИД «Ъ-Кубань» 20 апреля провели очередной «бизнес-завтрак в четверг». Предприниматель и создатель российского бренда одежды Topclo Дмитрий Филимонов рассказал резидентам клуба о том, как он пришел в fashion-индустрию и по каким принципам строит свой бизнес сегодня.

Краснодарский предприниматель поделился опытом обучения в инновационном центре «Сколково». Рассказал, как он начал масштабировать бизнес в fashion-ритейле. Почему хотел бы заняться девелопментом и как такие разные интересы сошлись в его бизнес-деятельности.

По его словам, первые деньги он начал зарабатывать в 14 лет: красил решетки, мыл автомобили, работал продавцом в магазине одежды. А потом включился в семейный «челночный» бизнес.

«Я побывал в Венгрии и привез оттуда товара на 2,5 тыс. долларов. И всю эту первую партию по себестоимости продал среди своих друзей. Позже стал первым в Краснодаре, кто привез в город одежду и обувь итальянскую марки Gas.»,— вспоминает господин Филимонов.

Развитием семейного бизнеса предприниматель занимается уже 23 года. В компании работает его мама, Ольга Филимонова, которая и начинала это дело, супруга, недавно подключился старший сын. На российском рынке компания представляет такие итальянские бренды, как Miss Sixty, Replay, Antony Morato, Baldessarini. В команде сегодня работают 300 человек. Магазины одежды представлены в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Сочи, Ростове-на-Дону, Москве. Сейчас действует 25 магазинов, и, несмотря на экономические сложности, есть план развития. Общее количество магазинов планируется довести до тридцати трех уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники еженедельного бизнес завтрака по четвергам. 20 апреля 2023 года

Фото: Софья Пшеничная Участники еженедельного бизнес завтрака по четвергам. 20 апреля 2023 года

Фото: Софья Пшеничная

Переломным моментом для себя, своего развития и семейного бизнеса предприниматель считает обучение в инновационном центре «Сколково». В 2019 году он прошел серьезную образовательную программу «Сколково Практикум», суть которой заключалась в работе со смыслами и образом предпринимательского мышления. Программа длилась восемь месяцев и, по словам Дмитрия Филимонова, дала точки роста, которые помогают развиваться до сих пор.

Через три месяца после окончания практикума мы начали открывать новые магазины. «Для меня стало важно не просто зарабатывать деньги»,— говорит Дмитрий.

При этом предприниматель и его семья продолжают развивать fashion-бизнес. В 2022 году создал собственный бренд одежды Topclo, запустил производство, которое будет полностью локализовано в России. А в мае этого года открывается первый монобрендовый магазин Topclo в Сочи, и постепенно количество магазинов вырастет до сорока. «С Topclo мы помогаем нравиться себе. Для этого мы будем открывать монобрендовые магазины в городах-миллионниках»,— сказал Дмитрий.

От резидентов КубА Клуба поступало очень много вопросов. О перспективах развития спикер ответил так: «Я никуда не поеду из России и хочу построить такую компанию, чтобы в ней хотелось работать моим детям. Главное — не останавливаться в развитии, постоянно меняться, перестраиваться. И через добро и любовь к людям делать свое дело. Тогда все получится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гости и резиденты КубА Клуба: на фото Елена Исаенко, руководитель филиала агентства недвижимости «ЮГ» Фото: Софья Пшеничная На фото: слева Юрий Дячина Генеральный директор независимой экспертной компании «ФАВОРИТ». справа Алексей Пшеничный, один из основателей КубА Клуб, основатель и директор сети спортивных магазинов и спорт-ивент компании «Высшая Лига» Фото: Софья Пшеничная На фото справа участница мероприятия Бакланова Полина «Прайм эксперт», на фото слева Ирина Задесенец «Учет Сервис». Девушки — руководители бухгалтерских кампании Фото: Софья Пшеничная Следующая фотография 1 / 3 Гости и резиденты КубА Клуба: на фото Елена Исаенко, руководитель филиала агентства недвижимости «ЮГ» Фото: Софья Пшеничная На фото: слева Юрий Дячина Генеральный директор независимой экспертной компании «ФАВОРИТ». справа Алексей Пшеничный, один из основателей КубА Клуб, основатель и директор сети спортивных магазинов и спорт-ивент компании «Высшая Лига» Фото: Софья Пшеничная На фото справа участница мероприятия Бакланова Полина «Прайм эксперт», на фото слева Ирина Задесенец «Учет Сервис». Девушки — руководители бухгалтерских кампании Фото: Софья Пшеничная

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kommersant.ru