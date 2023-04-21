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В центре Краснодара ограничат движение из-за гала-концерта

В Краснодаре около театра драмы имени Горького ограничат движение 24 апреля с шести часов утра до 25 апреля. Это связано с проведением Всероссийского конкурса детской казачьей песни и гала-концерта, посвященного 78-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничение затронет улицу Буденного (в границах улиц Красной и Седина), а также и улицу Красноармейскую (от улицы Длинной до улицы Кузнечной). На этих участках с десяти часов вечера 23 апреля освободят территорию от припаркованного транспорта. Там планируют организовать парковку для участников мероприятий.

Олег Исаев

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