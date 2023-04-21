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Ремонт музея-диорамы в Воронеже может стоить более 100 млн рублей

Мэрия Воронежа Вадим Кстенин сообщил о начале торгов для определения подрядчика капитального ремонта музея-диорамы. На эти работы, как сообщил в своем телеграм-канале глава города, в соответствии с разработанной и прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документацией могут направить более 100 млн руб.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Победителю торгов предстоит смонтировать утепленный вентилируемый фасад, полностью заменить имеющиеся инженерные коммуникации, а также отремонтировать все внутренние помещения. Здание музея было построено 23 года назад. Сегодня учреждение, по словам Вадим Кстенина, посещают более 140 тыс. человек в год. В фондах музея хранится почти 9 тыс. предметов – раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции, работают 12 экспозиций.

«Поэтому только ремонтом не ограничимся. Это будет первый этап обновления, а следующим станет приобретение современного мультимедийного оборудования. Планируем, что в музее наконец-то появится полноценная масштабная диорама, пока она присутствует там только в мини-формате»,- написал мэр.

На площадке торги по диораме размещены с пометкой планируемые. Начальная сумма контракта - 121,2 млн руб. Средства на ремонт объекта, как уточнил господин Кстенин, выделены из областного бюджета «благодаря поддержке главы региона Александра Гусева».

Владимир Зоркий

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