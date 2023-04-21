Краснодарский Alias Group построит в Новосибирске центр обработки данных за 2,2 млрд рублей

Компания «Проф-Сити» (входит в краснодарский инвестиционный холдинг Alias Group) реализует в Новосибирске проект по созданию коммерческого центра обработки данных. Об этом говорится в сообщении компании. Первый этап планируется завершить во втором квартале 2025 года. Реализация всего проекта рассчитана до 2033 года. Объем инвестиций составит 2,2 млрд руб.
Фото: «Ъ-Кубань»
20 апреля Совет по инвестициям Новосибирской области включил данный проект в число перспективных для региона. Под строительство центра обработки данных выделят земельный участок площадью 2,28 га в Октябрьском районе Новосибирска.
«На базе центра обработки данных будут оказываться услуги по размещению оборудования, организации инженерной инфраструктуры и электропитания для организаций, обладающих собственными серверами, системами хранения данных, а также телекоммуникационными устройствами»,— говорится в сообщении компании.
Реализация проекта позволит создать более 20 новых рабочих мест со средней заработной платой около 134 тыс. руб. Предполагается, что объем налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области за 2023–2033 годы составит около 700 млн руб.
По словам генерального директора Alias Group Надежды Барачиной, на сегодняшний день в Новосибирской области наблюдается дефицит IT-ресурсов. «В новом ЦОД будет создано 800 стойко-мест мощностью 4,8 МВт. Основными потребителями услуг станут представители ритейла, финансового сектора, промышленности, а также IT-компании»,— прокомментировала госпожа Барачина.
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