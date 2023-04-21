Краснодарский Alias Group построит в Новосибирске центр обработки данных за 2,2 млрд рублей

Компания «Проф-Сити» (входит в краснодарский инвестиционный холдинг Alias Group) реализует в Новосибирске проект по созданию коммерческого центра обработки данных. Об этом говорится в сообщении компании. Первый этап планируется завершить во втором квартале 2025 года. Реализация всего проекта рассчитана до 2033 года. Объем инвестиций составит 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

20 апреля Совет по инвестициям Новосибирской области включил данный проект в число перспективных для региона. Под строительство центра обработки данных выделят земельный участок площадью 2,28 га в Октябрьском районе Новосибирска.

«На базе центра обработки данных будут оказываться услуги по размещению оборудования, организации инженерной инфраструктуры и электропитания для организаций, обладающих собственными серверами, системами хранения данных, а также телекоммуникационными устройствами»,— говорится в сообщении компании.

Реализация проекта позволит создать более 20 новых рабочих мест со средней заработной платой около 134 тыс. руб. Предполагается, что объем налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области за 2023–2033 годы составит около 700 млн руб.

По словам генерального директора Alias Group Надежды Барачиной, на сегодняшний день в Новосибирской области наблюдается дефицит IT-ресурсов. «В новом ЦОД будет создано 800 стойко-мест мощностью 4,8 МВт. Основными потребителями услуг станут представители ритейла, финансового сектора, промышленности, а также IT-компании»,— прокомментировала госпожа Барачина.

Василий Хитрых

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