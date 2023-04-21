В Петербурге из школы эвакуировали более 50 человек из-за пожара

Из школы на проспекте Культуры в Калининском районе эвакуировали 53 человека. Возгорание произошло в кабинете на четвертом этаже, сообщили 21 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в спецслужбы в 16:53, все находящиеся в школе покинули помещение. Среди эвакуированных 39 детей, уточнили в ведомстве. На место прибыли пять машин МЧС и 23 спасателя. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из горящего общежития в Петербурге эвакуировали около 40 человек.

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