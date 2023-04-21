Доля товарооборота Краснодарского края и Киргизии достигла 50%

Доля товарооборота Краснодарского края и Республики Кыргызстан составила более 50%. Чаще всего с Кубани в Киргизию экспортируют масложировую продукцию, фрукты, орехи, пластмассовые изделия, промышленное оборудование, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На круглом столе с киргизскими предпринимателями обсудили востребованность товаров кубанских производителей в Киргизии. В рамках деловой программы закупочной делегации посетили кубанские предприятия, заинтересованные в экспорте своей продукции в Киргизию.

«Киргизия – один из ключевых экономических партнеров нашего региона в Центральной Азии. С каждым годом возрастает интерес к двухстороннему внешнеэкономическому сотрудничеству между Республикой и Кубанью», – подчеркнул директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

Олег Исаев

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