Инженера предприятия-перевозчика в Ижевске подозревают в получении подкупа за продление договора

В столице Удмуртии 29-летнего ведущего инженера крупнейшего автотранспортного предприятия, занимающегося организацией пассажирских перевозок, подозревают в коммерческом подкупе ( п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, мужчина вступил в сговор с руководством коммерческой организации из Перми. В частности, он способствовал продлению договора на поставки горюче-смазочных материалов. За это мужчина получил свыше 780 тыс. руб.

Кроме того, проверяется информация о поставках на предприятие организацией-контрагентом некачественного дизельного топлива, предназначенного для заправки городских маршрутных автобусов.

В рамках расследования на предприятии и по месту жительства мужчины прошли обыски, а также изъята документация, представляющая интерес для следствия, компьютерная техника и допрашиваются сотрудники обеих организаций. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы и штраф, размер которого может достигать сорокакратной суммы коммерческого подкупа.