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Индийское ткачество, ядерная медицина и загробная жизнь

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 22 по 28 апреля

На ближайшей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции, концерты, театральные и танцевальные постановки. Подробнее о культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Один из экспонатов выставки «Индия. Отражения»

Один из экспонатов выставки «Индия. Отражения»

Фото: Нижегородский художественный музей

Один из экспонатов выставки «Индия. Отражения»

Фото: Нижегородский художественный музей

22 апреля в выставочном комплексе художественного музея «Русское искусство» откроется выставка «Индия. Отражения». В экспозиции будут представлены работы ручного ткачества: шелковые сари (традиционная женская одежда Индии), муслиновые шали, вышитые панно и ткани с религиозными сюжетами. Стоимость посещения выставки начинается от 150 руб.

22 апреля в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет бесплатная лекция «Экскурсия в мир лечения без скальпеля». Посетителям расскажут о радиофармацевтических препаратах, производстве изотопов и лучевой терапии. Чтобы попасть на лекцию, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте планетария.

Оркестр La Voce Strumentale

Оркестр La Voce Strumentale

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Оркестр La Voce Strumentale

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

22 и 23 апреля в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт с музыкой Бетховена. Произведения композитора исполнят Алексей Любимов (фортепиано), Анастасия Джилас (сопрано), дирижер Дмитрий Синьковский и оркестр La Voce Strumentale. В продаже остались билеты от 2 тыс. руб.

24 апреля актер Павел Алехин (известен по образу клоуна Авабуки) и хореограф Полина Зырянова представят в Центре театрального мастерства на улице Варварской, 32 танцевальную работу «Вальсирующие» – серию новелл о современном человеке, поиске смысла жизни, свободы и любви. Билеты от 700 руб.

26 апреля в концертном зале «Юпитер» – балет «Жизель» в постановке труппы Классического национального русского балета. В основе лежит легенда о виллисах – преданных своими возлюбленными погибших девушках, которые теперь вынуждены мстить за себя. Билеты от 1,2 тыс. руб.

Спектакль «Тварь 5.8.7.6/2»

Спектакль «Тварь 5.8.7.6/2»

Фото: Нижегородский театр «Преображение»

Спектакль «Тварь 5.8.7.6/2»

Фото: Нижегородский театр «Преображение»

26 апреля театр музыкально-пластической драмы «Преображение» на улице Июльских дней, 21/96 покажет спектакль «Тварь 5.8.7.6/2» по пьесе Виктора Понизова «Аз есмь тварь». Главный герой попадает в чистилище, где дознаватель будет озвучивать его преступления и пороки. Существует ли абсолютное добро и абсолютное зло? Пьеса затрагивает вопросы нравственного выбора, загробной жизни и спасения. Билет стоит 500 руб.

26 апреля в «Рекорде» пройдет литературно-музыкальный вечер «Две истории любви», посвященный творчеству Тютчева и Фета. В программе – песни и романсы на стихи поэтов. Билеты от 350 руб.

27 апреля в Пакгаузах состоится концерт «Авангард и постимпрессионизм в музыке». Солисты Андрей Оганесов (скрипка), Константин Хабаров (альт) и Анна Прохорова (виолончель) исполнят сочинения композиторов, чей стиль формировался в первой половине ХХ века. В программе – произведения Шебалина, Русселя, Вайнберга. Билеты от 500 руб.

Подготовила Елена Ковалева

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