Губернатор Кубани попросил ускорить реконструкцию 27 закрытых газораспределительных станций

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время совещания с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым предложил ускорить реконструкцию 27 закрытых в регионе газораспределительных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Предлагаем сократить срок подключения до трех месяцев и внести соответствующие изменения в правила техприсоединения к сетям газораспределения. На Кубани есть 27 "закрытых" газораспределительных станций, и сейчас к ним невозможно подключить заправки. По инвестпрограмме "Газпрома" реконструкция станций запланирована на 2025–2026 годы. Просим рассмотреть возможность переноса срока на более ранний период»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Виктор Зубков заверил, что окажет содействие в решении этих вопросов.

«Прошу руководителей регионов, там, где есть газозаправочные станции, за бюджетные деньги приобретать именно технику на газе. Закупка транспорта на бензине убыточна. Надо работать с бизнесом, рассказывать о преимуществах. В этом плане хорошо работает Краснодарский край»,— отметил Виктор Зубков.

В Краснодарском крае действует 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, их загрузка превышает 40%.

«Пропорционально должно расти количество станций и транспорта. Мы с 2019 года ввели запрет на покупку техники на другом топливе в пользу газомоторного. Перевод сельхозтранспорта на природный газ — приоритетная задача. До конца 2024 года планируем охватить сетью газовых заправок все районы Кубани»,— добавил губернатор Краснодарского края.

Тат Гаспарян

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