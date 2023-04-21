«Апрель» — федеральная аптечная сеть города

Победу во Всероссийском конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» одержала федеральная аптечная сеть «Апрель» (г. Краснодар). 20 апреля состоялась XXIII церемония награждения победителей конкурса

Другими номинантами были аптечные сети «Имплозия», «Неофарм», «Планета здоровья», «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика».

«Платиновая унция» - самый первый профессиональный конкурс фармацевтической отрасли всероссийского масштаба. Впервые премия была вручена в 2000 году, и с того времени ежегодно выделяет ключевые фигуры фармацевтического бизнеса страны. В экспертный совет Премии входят представители самых крупных компаний фармрынка, авторитетных общественных и научных организаций, ведущих профессиональных изданий.

Победитель 2023 года – федеральная сеть аптек «Апрель» - на данный момент насчитывает более 5900 аптечных точек в 62 регионах России. «Платиновая унция» стала очередной престижной наградой аптечной сети. Ранее, в 2022 году, «Апрель» становился победителем интернациональной фармацевтической премии «Зеленый крест» в номинации «Аптечная сеть года».

«Апрель» - один из первых аптечных дискаунтеров России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. «Апрель» выбирают в первую очередь за доступные лекарства. Фармацевтическая сеть всегда удерживает самые низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям, позволяя заметно экономить.

Поздравляем сеть аптек «Апрель» с заслуженной победой и желаем дальнейшего развития и процветания!

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