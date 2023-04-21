Пулково запустит новые прямые рейсы в Китай

Аэропорт Пулково расширит полетную программу в Китай. На пресс-конференции в «Невской ратуше» руководитель направления по работе с ключевыми клиентами оператора «Воздушные ворота Северной столицы» Ольга Зубова рассказала, что две авиакомпании увеличат количество рейсов, пишет 21 апреля «Фонтанка».

По словам госпожи Зубовой, в настоящий момент в Китай летают всего две авиакомпании. Sichuan Airlines отправляется в Чэнду один-два раза в неделю и Hainan Airlines прилетает в Пекин один раз в неделю, они планируют увеличивать количество рейсов. Кроме того, в Пулково отметили, что обсуждается вопрос запуска перелетов в Китай от еще двух перевозчиков, причем один из них «абсолютно новый для нашего рынка».

Расширение программы планируется летом, в июне-июле. Количество полетов в неделю будет зависеть от результата принятия решения по программе безвизовых групповых поездок, добавили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с 19 февраля петербургский аэропорт Пулково открывает прямое авиасообщение с Пекином.

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