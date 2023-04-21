Аэропорт Сочи на майские выходные обслужит около полумиллиона человек

С 29 апреля по 11 мая пассажиропоток аэропорта Сочи составит 499 тыс. человек. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Самым загруженным днем станет 6 мая, суточный пассажиропоток в эти дни достигнет 40 тыс. пассажиров.

«Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего за это время аэропорт обслужит более трех тысяч авиарейсов»,— говорится в сообщении.

С лета прошлого года аэропорт Сочи действует как международный транзитный хаб, где обеспечиваются стыковки на Египет, Турцию, Армению, ОАЭ и Азербайджан.

Тат Гаспарян

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