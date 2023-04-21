Более 4 млн рублей под предлогом получения кредита похитили жители Удмуртии

В Удмуртии сотрудники полиции задержали жителей республики 1994 и 1996 годов рождения по подозрению в мошенничестве на сумму более 4 млн руб. (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, мужчины предоставили в банк поддельные документы для получения кредита. В результате они похитили почти 2 млн руб. После этого аналогичным способом они украли еще порядка 2,3 млн руб.

В настоящее время следователями выявляются другие факты противоправной деятельности подозреваемых. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.