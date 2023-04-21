Краевой фонд развития промышленности направил 44 млн рублей на модернизацию двух мебельных предприятий

В Краснодарском крае с привлечением льготного финансирования модернизированы два предприятия мебельной промышленности в Отрадненском районе. Краевой Фонд развития промышленности предоставил производителям 44 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отрасли мебельной промышленности Кубани работает более 300 предприятий

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края В отрасли мебельной промышленности Кубани работает более 300 предприятий

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам министра промышленной политики региона Дмитрия Хмелько, в отрасли мебельной промышленности Кубани сейчас работают более 300 предприятий, на которых занято 5 тыс. человек.

«В прошлом году мы поддержали инвестпроекты по расширению и модернизации таких производств льготными займами и субсидиями на сумму более 153 млн руб. Благодаря господдержке объем отгрузки мебели за прошлый год вырос на 16,8% в сравнении с 2021 годом»,— сказал министр.

Средства пошли на приобретение оборудования по пошиву матрасов. Переоснащение позволило повысить качество продукции и производительность.

Тат Гаспарян

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