Глава минспорта Ставрополья Андрей Толбатов возглавит министерство туризма региона

Андрей Толбатов с 24 апреля будет назначен главой министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее господин Толбатов возглавлял министерство физической культуры и спорта Ставропольского края. Причины кадровых перестановок пока не известны.

Андрей Толбатов имеет три высших образования по специальностям инженер, экономист и юрист. Ранее работал помощником заместителя председателя правительства региона и первым помощником губернатора. Также некоторое время занимал должность первого замглавы администрации Ставрополя и замгендиректора АО «Курорты Северного Кавказа».

Анастасия Назарова