Росгвардейцы-участники СВО Пензенской области освобождены от транспортного налога

Служащие национальных войск, участвующие в СВО, и члены их семей в Пензенской области освобождены от уплаты транспортного налога. Депутаты регионального Законодательного Собрания рассмотрели и одобрили законопроект о внесении соответствующих изменений в законы области, сообщает пресс-служба регпарламета.

«В настоящее время на территории региона от уплаты транспортного налога освобождены принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции военнослужащие, к которым отнесены: призванные на военную службу по мобилизации; проходящие военную службу в ВС РФ по контракту; а также заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ», — говорится в релизе.

Внесенные изменения дополнят перечень льготополучателей лицами, проходящими военную службу в войсках национальной гвардии и РФ: «...военнослужащие будут освобождены от уплаты налога в 2024 году, бойцы нацгвардии — в 2023 и 2024 годах».

Дарья Васенина