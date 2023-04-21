Через реку Сочи планируют построить мост

По строительству моста через реку Сочи между улицами Джапаридзе и Леселидзе заключен контракт на предпроектные работы. Завершить их планируют до конца августа текущего года, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Планы по строительству моста обсудили на сходе граждан ТОС «Пластунка».

«До 2030 года предусмотрено строительство четырех водонапорных станций и разводящих сетей по улицам Джапаридзе и Леселидзе. В планах на 2023 год — реконструкция линий наружного освещения по улице Джапаридзе»,— говорится в сообщении администрации.

Здесь также проектом Генплана предполагается строительство детсада, школы, организации допобразования, спорткомплекса, а также объектов медицины. Кроме того, отремонтированы участки на трех улицах.

Также идут ремонтные работы на оползневом участке по улице Джапаридзе.

Тат Гаспарян

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