Чистая прибыль КУМЗа за год упала в три раза

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, входит в УК «Алюминиевые продукты») в 2022 году получил 339,23 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, что в 3,6 раз ниже показателей предыдущего года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании. Выручка выросла на 7,6% — до 34,16 млрд руб., прибыль от продаж — на 27%, до 4 млрд руб.

Снижение основных показателей работы по итогам 2022 года на предприятии объясняют ограничениями в организации экспортных поставок и логистических потоков на западные рынки с весны 2022 года.

Как говорится на сайте предприятия, в 2023 году КУМЗ планирует увеличить объемы производства товарной продукции на 21,2%, объемы продаж — на 22,7%. Ожидается, что наибольший прирост продаж дадут поставки на внутренний рынок в адрес традиционных заказчиков предприятия, представляющих авиационный и машиностроительный комплексы.

Диана Сунагатуллина

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