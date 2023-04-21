В Кургане продлили запрет на посещение городских лесов

В Кургане запрет на посещение городских лесов и въезд в них на автомобилях продлен до 12 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, руководителям предприятий и организаций, садовым товариществам и гаражным кооперативам поручено принять дополнительные меры по профилактике пожаров.

Ограничение на посещение лесов в Кургане введено с 1 апреля. На территории региона действует особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, соломы и пожнивных остатков, а также проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.