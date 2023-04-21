В Челябинской области ветеранам дадут по 20 тыс. рублей к Дню Победы

Из бюджета Челябинской области направят средства на выплату единовременной социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей. Размер пособия составит 20 тыс. руб. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

Всего, по данным пресс-службы правительства региона, выплату получат 739 южноуральцев. Подавать заявления для этого не потребуется. «Самое главное – это внимание к ветеранам. Прошу подключить все социальные службы, молодежные и волонтерские движения для оказания всей необходимой помощи, и достойно поздравить наших героических земляков», – сказал губернатор.

Также в Челябинской области продолжают оказывать ветеранам комплекс мер социальной поддержки. В том числе это материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья (от 40 тыс. до 107 тыс. руб.), подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования (100 тыс.). В прошлом году 417 ветеранов получили такую помощь. В этом году ее окажут 195 южноуральцам.