Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличат на 2,6 млрд рублей

Комиссия думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике рассмотрела поправки в городской бюджет, сообщили в думе. Доходы и расходы казны в 2023 году планируется увеличить на 2,6 млрд руб. за счет межбюджетных трансфертов и собственных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства межбюджетных трансфертов направят на реконструкцию нижегородской станции аэрации, создание террасного парка в Почаинском овраге, содержание территорий, переселение граждан из аварийного фонда, проектирование дублера проспекта Ленина, модернизацию светофоров, капремонт школ и детсатдов.

С учетом корректировок доходы бюджета составят 56,2 млрд руб., расходы – 59,7 млрд руб., дефицит – 3,4 млрд руб.

Владимир Зубарев